ФК "Карпаты" после победы 3:0 над ФСК "Мариуполь" является лидером группы "А" Первой Лиги Чемпионата Украины по футболу

ГОЛ 1

12 мин – забил Ростислав Тарануха (Карпаты Львов)

ГОЛ 2

18 мин - забил Амвросий Чачуа (Карпаты Львов)

ГОЛ 3

72 мин – забил Олег Лень (Карпаты Львов)

ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР ФК КАРПАТЫ

Итак, львовские "Карпаты", житомирское "Полесье" и каменец-подольский "Эпицентр" сейчас лидеры группы "А". У всех трех клубов по три зачетных балла. По одному пункту в своем активе есть вышгородский "Диназ" и тернопольская "Нива". Замыкают турнирную таблицу черновицкая "Буковина", Ивано-Франковское "Прикарпатье" и ФСК "Мариуполь", у которых ноль очков после 1-го тура.

Во 2-м туре нас ждут следующие матчи. "Диназ" поедет в гости в "Буковину", ФСК "Мариуполь" встретится с "Прикарпатье", а "Эпицентр" сыграет против "Полесья". Также мы станем свидетелями Западного дерби между "Нивой" и "Карпатами".