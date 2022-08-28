ФК "Карпаты" после победы 3:0 над ФСК "Мариуполь" является лидером группы "А" Первой Лиги Чемпионата Украины по футболу
27 августа во Львове "Карпаты" принимали ФСК "Мариуполь". Поединок завершился со счётом 3:0. Карпатовцы одержали уверенную победу над "Мариуполем" благодаря голам Ростислава Таранухи, Амвросия Чачуа и Олега Леня. Львовяне дважды забили еще до перерыва и уже во второй половине встречи установили финальный счет 3:0
ГОЛ 1
12 мин – забил Ростислав Тарануха (Карпаты Львов)
ГОЛ 2
18 мин - забил Амвросий Чачуа (Карпаты Львов)
ГОЛ 3
72 мин – забил Олег Лень (Карпаты Львов)
ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР ФК КАРПАТЫ
Итак, львовские "Карпаты", житомирское "Полесье" и каменец-подольский "Эпицентр" сейчас лидеры группы "А". У всех трех клубов по три зачетных балла. По одному пункту в своем активе есть вышгородский "Диназ" и тернопольская "Нива". Замыкают турнирную таблицу черновицкая "Буковина", Ивано-Франковское "Прикарпатье" и ФСК "Мариуполь", у которых ноль очков после 1-го тура.
Во 2-м туре нас ждут следующие матчи. "Диназ" поедет в гости в "Буковину", ФСК "Мариуполь" встретится с "Прикарпатье", а "Эпицентр" сыграет против "Полесья". Также мы станем свидетелями Западного дерби между "Нивой" и "Карпатами".
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