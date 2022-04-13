ФК "Динамо", принадлежащий Суркисам, положительно отреагировал на арест Медведчука
Официальный Instagram-профиль "Динамо" положительно отреагировал на арест лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В stories "Динамо" появился репост со страницы Владимира Зеленского, заявивший о задержании главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Службой безопасности Украины.
Киевский клуб отреагировал смайлами с аплодисментами, празднованием и флагом Украины.
Читайте также: Первый пошел: ультрас "Динамо" отреагировали на задержание Медведчука и выступили за арест Суркиса-старшего
ФК "Динамо" принадлежит братьям Суркисам.
- Вечером 12 апреля появилась информация, что Служба безопасности Украины поймала лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума Путина – Виктора Медведчука. Советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на задержание пророссийского политика Виктора Медвечука, сказав, что самое безопасное место для него сейчас – это украинская тюрьма.
- Эксминистр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил мнение, что пойманного Медведчука следует использовать , чтобы спасти заблокированных жителей и военных Мариуполя.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен пленных украинцев на Виктора Медведчука , которого поймала СБУ.
- Эспрессо.TV собрал подборку лучших мемов об аресте Медведчука.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.72
- Актуальное
- Важное