ФК "Динамо", принадлежащий Суркисам, положительно отреагировал на арест Медведчука

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



В stories "Динамо" появился репост со страницы Владимира Зеленского, заявивший о задержании главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Службой безопасности Украины.



Киевский клуб отреагировал смайлами с аплодисментами, празднованием и флагом Украины.



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ФК "Динамо" принадлежит братьям Суркисам.





Вечером 12 апреля появилась информация, что Служба безопасности Украины поймала лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума Путина – Виктора Медведчука. Советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на задержание пророссийского политика Виктора Медвечука, сказав, что самое безопасное место для него сейчас – это украинская тюрьма.

Эксминистр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил мнение, что пойманного Медведчука следует использовать , чтобы спасти заблокированных жителей и военных Мариуполя.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен пленных украинцев на Виктора Медведчука , которого поймала СБУ.

Эспрессо.TV собрал подборку лучших мемов об аресте Медведчука.

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