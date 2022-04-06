ФК "Барселона" собрал 17 тонн еды для беженцев из Украины

Об этом сообщает Mundo Deportivo



Сбор пищи начался 28 марта. Также длился в течение матча женских команд "Барселона" - "Реал", который состоялся 30-го числа, и завершился после топ-матча Ла Лиги между "Барсой" и "Севильей".



Волонтеры принимали продукты в палатках, установленных в разных точках стадиона "Барселоны" "Камп Ноу" от всех людей, пришедших помочь находящимся в Барселоне беженцам из Украины.

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