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ФК "Барселона" собрал 17 тонн еды для беженцев из Украины

6 апреля, 2022 среда
03:54
Спорт

Испанская "Барселона" собрала 17 тонн еды для помощи беженцам из Украины

Об этом сообщает Mundo Deportivo

Сбор пищи начался 28 марта. Также длился в течение матча женских команд "Барселона" - "Реал", который состоялся 30-го числа, и завершился после топ-матча Ла Лиги между "Барсой" и "Севильей".

Волонтеры принимали продукты в палатках, установленных в разных точках стадиона "Барселоны" "Камп Ноу" от всех людей, пришедших помочь находящимся в Барселоне беженцам из Украины.

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беженцы
война с Россией
русская агрессия
беженцы из Украины
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