ФК "Барселона" собрал 17 тонн еды для беженцев из Украины
Испанская "Барселона" собрала 17 тонн еды для помощи беженцам из Украины
Об этом сообщает Mundo Deportivo
Сбор пищи начался 28 марта. Также длился в течение матча женских команд "Барселона" - "Реал", который состоялся 30-го числа, и завершился после топ-матча Ла Лиги между "Барсой" и "Севильей".
Волонтеры принимали продукты в палатках, установленных в разных точках стадиона "Барселоны" "Камп Ноу" от всех людей, пришедших помочь находящимся в Барселоне беженцам из Украины.
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