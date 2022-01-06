Физлица-предприниматели регистрируют по 10-11 тыс. кассовых аппаратов в день, – Гетманцев
За декабрь 2021 года физические лица предприниматели на едином налоге зарегистрировали более 80 тыс. регистраторов расчетных аппаратов (РРО или кассовых аппаратов), ныне в день регистрируется по 10-11 тыс. таких кассовых аппаратов
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Эспрессо.TV.
"На день регистрируется по 10-11 тысяч. РРО. На праздники, когда налоговая не работала, предприниматели регистрировали по 8 тыс. так называемых программных РРО ("кассовые аппараты в смартфоне")", – сказал он.
Как напомнил Даниил Гетманцев, с 1 января 2022 года физические лица-предприниматели 2-4 группы обязаны использовать РРО или программные кассовые аппараты (приложение, которое можно установить на смартфон или планшет). Он добавил, что большинство зарегистрированных регистраторов – это программные РРО.
"Решение вступило в силу. С 1 декабря более 80 тыс. ФЛП на едином налоге уже зарегистрировали РРО, это до тех 70 тысяч, которые были зарегистрированы к тому времени. Люди бросились устанавливать РРО", – объяснил Гетманцев.
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