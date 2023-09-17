Физики из Мичиганского университета считают, что расширение Вселенной замедляется

Об этом сообщает Science Alert .

Ученые обнаружили, что космические структуры растут медленнее, чем предусмотрено общей теорией относительности Эйнштейна, а темная энергия играет более доминирующую тормозную роль, чем считалось ранее. Это открытие может изменить понимание темной материи, темной энергии и фундаментальных космологических теорий.

"Если гравитация действует как усилитель возмущения материи, превращающейся в крупномасштабную структуру, то темная энергия действует как амортизатор, подавляющий эти возмущения и замедляющий рост структуры", - заявил физик из Мичиганского университета Нгуен.

"Изучая, как космическая структура скапливается и растет, мы можем попытаться понять природу гравитации и темной энергии".

Точная скорость расширения, известная как постоянная Габбла (H0), не совсем ясна. Если измерить, как определенные виды взрывающихся звезд удаляются, можно получить ускорение 74 км/с на мегапарсек. Используя "световое эхо" растянутого излучения, все еще прыгающего после Большого взрыва - космическое радиочастотное поле (CMB) - H0 ближе к 67 км/с.

Это может показаться не очень большой разницей, но расхождение сохраняется в течение достаточного количества исследований, и его больше нельзя отвергать как незначительную ошибку.

Если бы по каким-то причинам этот процесс отклонился от того, что предсказывает модель согласования, препятствуя росту крупномасштабной структуры Вселенной, противоречие между разными показателями ускоренного расширения Вселенной исчезло бы.

Исследователи использовали комбинацию измерений пульсаций в космическом пространстве, гравитационного линзирования и деталей космического фона в радиочастотном диапазоне, чтобы сделать статистически убедительный вывод, что расширение космической ткани происходит медленнее.

"Разница в этих темпах роста, которую мы потенциально обнаружили, становится все более заметной, когда мы приближаемся к сегодняшнему дню", - говорит Нгуен.

"Эти разные данные индивидуально и коллективно указывают на угнетение роста. Или мы пропускаем некую систематическую ошибку в каждом из этих опытов, или мы пропускаем какую-то новую, позднюю физику в нашей стандартной модели".

Хотя нет очевидных объяснений того, что может тормозить рост космической материи, будущие измерения крупномасштабной структуры Вселенной могут хотя бы намекнуть на то, есть ли необходимость исследовать эту идею дальше.

Вселенной понадобилось 13,7 миллиарда лет, чтобы сформироваться таким образом. Мы можем подождать еще несколько лет, чтобы разгадать секреты столь прекрасных космологических складок.