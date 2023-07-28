Об этом информирует Офис генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны гражданам Украины, которые заняли должности в так называемом государственном бюджетном учреждении "Волновахская исправительная колония государственной службы исполнения наказания министерства юстиции "ДНР"", - говорится в заявлении.

Следствие установило, что пленные становились жертвами жестокого обращения в Оленивке от руководителя и сотрудников так называемой Волновахской исправительной колонии, в частности, младшего инспектора отдела надзора и безопасности, не соблюдавших международное гуманитарное право.

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Руководитель колонии издает приказы о конвое и охране находящихся на ее территории лиц об их отправлении в "дисциплинарный изолятор". Там регулярно жестоко обращались с военнопленными.

Фигуранты подвергали физическому, психологическому и сексуальному насилию не менее 100 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Это было ориентировано на систематические виды и унижение пленных.

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На сегодняшний день устанавливается порядок об объявлении подозреваемых в розыск.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о российском теракте в Оленовке

29 июля 2022 россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке Донецкой области, где держали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения.

Позже минобороны России пригласило экспертов, специалистов по ООН и Красному Кресту на место теракта в Оленовке. Впрочем, доступ представителям ЧХ к месту трагедии не дала.

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил , что зверства россиян, которые они творят над нашими военнопленными, вызывают ярость, и Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного. СБУ, ВСУ и разведка требовали от ООН и Красного Креста приехать на место теракта.

30 июля 2022 Украина начала процедуру возвращения тел погибших от теракта в Оленовке. Вернуть удалось 54 тела.

В ответ на российский теракт Верховная Рада призвала мир признать РФ государством-террористом и ужесточить санкции в связи с убийством украинских военнопленных.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен создать миссию для выяснения обстоятельств убийства украинских военнопленных в Оленовке. Ее создали 23 августа 2022 года.

5 января Гутерреш распустил миссию по установлению обстоятельств гибели украинских военнопленных. Позже в ООН заявили , что миссия в колонию в Оленовке все еще возможна.

26 июня Лубинец сообщил , что в колонии в Оленовке до сих пор находятся украинские военнопленные.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных, погибших в результате российского теракта в поселке Оленевка.

25 июля Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк опроверг заявление РФ, якобы удар по колонии в Оленовке был нанесен ракетой HIMARS.

Расследователи Медийной инициативы по правам людей узнали , что во время теракта в Оленовке взрывы были как извне колонии, так и внутри.