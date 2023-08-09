Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Физические упражнения в больнице ускоряют выздоровление пациентов, - исследование

Физические упражнения в больнице ускоряют выздоровление пациентов, - исследование

9 августа, 2023 среда
03:16
Общество

Физическая активность пациентов в больнице может помочь нейтрализовать последствия постельного режима и ускорить выздоровление.

Об этом сообщает издание Sciencealert, ссылаясь на исследование.

По данным издания, последнее исследование показывает, что физическая активность может помочь нейтрализовать последствия постельного режима. Даже 25 минут ходьбы в день во время пребывания в больнице могут значительно ускорить выздоровление пожилых людей, а также могут предотвратить повторное лечение в будущем.

Исследователи проанализировали данные 19 клинических испытаний, изучавших влияние активного пребывания в больнице на физическую функцию участника, риск дальнейших проблем со здоровьем (таких как падение), а также риск повторной госпитализации. В целом были рассмотрены данные 3000 пожилых людей в возрасте от 55 до 78 лет.

Анализ показал, что люди, которые занимались легкой физической активностью (например, ходьбой), находясь в больнице, имели лучшую физическую функцию до конца своего пребывания в больнице и на 10% меньше риска повторной госпитализации в течение 30 дней после выписки. Чем большую активность выполнял человек – и чем интенсивнее была эта деятельность – тем лучше его физическая функция и меньше риск повторной госпитализации.

В общем было обнаружено, что оптимальное количество активности составляет около 40 минут в день ходьбы умеренной интенсивности, то есть ходьбы со скоростью, заставляющей вас немного задыхаться.

Другие исследования также показали пользу физической активности во время пребывания в больнице. Например, исследования показывают, что ранняя мобильная терапия для тяжелобольных и обморочных пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, обеспечивает более быстрое восстановление, лучшую физическую функцию и больше дней без ИВЛ.

  • Немецкие исследователи обнаружили , что мозг мышей извлекает пользу из активного и разнообразного образа жизни, образуя при этом улучшенные нейронные связи. Ученые сравнили мозговую ткань двух групп 12-недельных мышей, живших в разных условиях.
  • 3 августа сообщалось, что исследователи из Калифорнийского университета в Эрвайне обнаружили , что снижение когнитивных функций и такие состояния, как деменция, можно замедлить, обогащая воздух ароматами перед сном.
  • Новые исследования Швейцарской высшей технической школы Цюриха показывают , что будущие устройства, которые можно будет носить (возможно, с несколькими имплантатами), будут непосредственно улучшать здоровье человека.

Здоровье
Медицина
Читайте также:
Чалий
8 августа, 2023 вторник
Война закончится, когда Россия столкнется с НАТО, - дипломат Чалый
ЗСУ
6 августа, 2023 воскресенье
Украину поставили в ситуацию, когда она не может выиграть войну против России, - политолог Фельштинский
Валерій Чалий
7 августа, 2023 понедельник
После деоккупации всех территорий Украине не нужны никакие переговоры с Россией, - дипломат Чалый
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.9
    Покупка 36.9
    Продажа 37.61
  • EUR
    Покупка 40.63
    Продажа 41.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
9 августа
04:42
Посол США в ОБСЕ подтвердил передачу доказательств военных преступлений РФ в МКС
04:14
Прорвали оборону и вернулись: ВСУ совершили в Херсонской области рейд на левый берез Днепра, - ISW
03:46
Обновлено
москва, кремль
Мэр Москвы сообщил об атаке на город двумя беспилотниками
02:48
В Нидерландах задержали 10 человек, проникших на авиабазу с ядерным оружием
02:20
Лукашенко
Ситуация хуже, чем когда-либо: в ЕС вспомнили о фальсификации выборов в Беларуси и жестких репрессиях
01:52
В Дюссельдорфе эвакуировали 13 тыс. жителей, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны
01:24
Германия предлагает Польше оставить на ее территории 3 системы ЗРК Patriot до конца года
01:13
Экс-глава австрийского МИД Кнайсль, с которой на свадьбе танцевал Путин, поселилась в домике в российской деревне
00:56
Конкурент Starlink: Шведская Satcube начала поставлять в Украину терминалы спутникового интернета
00:28
Обновлено
Стало известно, кто выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для Украины, - СМИ
00:25
WhatsApp добавил функцию демонстрации экрана во время видеовызова
2023, вторник
8 августа
23:59
Обновлено
Зеленский: в результате ракетного удара по Покровску 7 августа погибли 9 человек
23:57
Обновлено
Лига чемпионов: результаты и расписание всех матчей 3-го раунда квалификации
23:15
Зеленский пригласил премьера Нидерландов на саммит Крымской платформы
23:07
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 августа
22:49
"Это была спецоперация, согласованная с Путиным": Данилов о мятеже Пригожина
22:26
"Арис" – "Динамо": букмекеры дали прогноз на успех киевлян в Лиге конференций
22:21
Клип группы Imagine Dragons, снятый в Украине, – среди номинантов премии MTV Music Video Awards
22:02
Эксклюзив
Есть вероятность, что Северная Корея будет поставлять оружие в Россию, - военный эксперт Мусиенко
21:58
Верещук заявила о подготовке к эвакуации детей из отдельных районов Харьковщины
21:35
Хасидов призвали не ехать в Умань на Рош ха-Шана
21:35
Эксклюзив
Пример Украины является фактором морального перерождения Европы, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
21:27
Обновлено
Нардепа разоблачили на взятке в $85 тыс. за якобы передачу земли Национальной академии аграрных наук в аренду. В "Слуге Народа" отреагировали
21:25
Обзор
САУ Zuzana-2: технические характеристики гаубицы, уничтожающей российские "гиацинты"
21:06
Сырский посетил позиции Сил обороны на Купянском направлении и отметил роль командиров
20:57
Аналитика
Сергей Згурец
Источником средств для нового пакета военной помощи США является бухгалтерская ошибка в Пентагоне. Колонка Сергея Згурца
20:51
ИМИ: в июле зафиксировали 11 преступлений против свободы слова в Украине
20:15
Украинцам упростили регистрацию автомобилей из салона
20:02
OPINION
Закономерность чуда
19:40
На Запорожье россияне начали агитационную подготовку к псевдовыборам, - Генштаб
19:36
Венгрия с задержкой согласовала кандидатуру посла Украины Шандора
19:11
Италия приостановила выдачу россиянам и белорусам "золотых" виз за инвестиции
19:08
Буданов в Болгарии встретился с министром обороны и директором военной разведки: о чем говорили
19:02
Россия должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО, - Зеленский
19:00
Обзор
Победные новости 531-го дня войны: успехи ВСУ на Таврическом направлении и новые санкции против РФ
18:57
За год полномасштабной войны ЕС сократил импорт газа из РФ по трубопроводам до 8%
18:34
Литва планирует укрепить границу с Беларусью из-за опасности провокаций с вагнеровцами
18:32
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:21
Планшет взорвался в руках: на Харьковщине погибла 11-летняя девочка
18:18
"Каждая победа над оккупантами содержит успех связистов": Зеленский поздравил войска связи с профессиональным праздником
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV