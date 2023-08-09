Физические упражнения в больнице ускоряют выздоровление пациентов, - исследование

Об этом сообщает издание Sciencealert, ссылаясь на исследование.

По данным издания, последнее исследование показывает, что физическая активность может помочь нейтрализовать последствия постельного режима. Даже 25 минут ходьбы в день во время пребывания в больнице могут значительно ускорить выздоровление пожилых людей, а также могут предотвратить повторное лечение в будущем.

Исследователи проанализировали данные 19 клинических испытаний, изучавших влияние активного пребывания в больнице на физическую функцию участника, риск дальнейших проблем со здоровьем (таких как падение), а также риск повторной госпитализации. В целом были рассмотрены данные 3000 пожилых людей в возрасте от 55 до 78 лет.

Анализ показал, что люди, которые занимались легкой физической активностью (например, ходьбой), находясь в больнице, имели лучшую физическую функцию до конца своего пребывания в больнице и на 10% меньше риска повторной госпитализации в течение 30 дней после выписки. Чем большую активность выполнял человек – и чем интенсивнее была эта деятельность – тем лучше его физическая функция и меньше риск повторной госпитализации.

В общем было обнаружено, что оптимальное количество активности составляет около 40 минут в день ходьбы умеренной интенсивности, то есть ходьбы со скоростью, заставляющей вас немного задыхаться.

Другие исследования также показали пользу физической активности во время пребывания в больнице. Например, исследования показывают, что ранняя мобильная терапия для тяжелобольных и обморочных пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, обеспечивает более быстрое восстановление, лучшую физическую функцию и больше дней без ИВЛ.