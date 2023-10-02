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Фицо после победы своей партии на выборах в Словакии инициировал мирные переговоры по Украине

2 октября, 2023 понедельник
05:17
Мир Роберт Фицо

Бывший премьер Словакии Роберт Фицо после победы партии "Смер" на парламентских выборах инициировал мирные переговоры по Украине

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"События в Украине – это большая трагедия для всех нас. Если нашей партии поручат формирование правительства, мы сделаем все зависящее от нас, чтобы как можно быстрее организовать мирные переговоры", - сказал Фицо.

В то же время он добавил, что у Словакии есть и более серьезные проблемы, чем события в Украине.

Фицо перед выборами выступал против поставок вооружения Украине, заявлял о неэффективности санкций Запада против России и угрожал заблокировать вступление Украины в НАТО.

Что известно о выборах в Словакии

9 апреля правоохранители в Словакии закрыли уголовное дело против Роберта Фицо за публикацию видеопередачи Украине системы ПВО С-300.

Позже Роберт Фицо заявил , что хочет отменить военную и политическую поддержку Украины

30 сентября в Словакии состоялись парламентские выборы, где одной из передовых партий стала "Смер" Роберта Фицо, имеющая пророссийскую ориентацию.

Согласно результатам почти всех избирательных участков, которые подсчитаны по состоянию на утро 1 октября, на парламентских выборах в Словакии побеждает партия Роберта Фицо "Смер".

Словакия
Война с Россией
переговори з РФ
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