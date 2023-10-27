Фицо назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире

Об этом пишет The Guardian.

"Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире, и мы оговариваем чрезмерную финансовую поддержку гарантиями того, что европейские деньги [включая словацкие] не будут разворованы", - сказал Фицо.

Политик также подчеркнул, что часть любой поддержки ЕС Украине должна быть направлена на обновление инфраструктуры Словакии вдоль ее восточной границы с Украиной, а также на поддержку словацких компаний в восстановлении Украины.

26 октября Роберт Фицо заявил Еврокомиссии, что не будет оказывать Украине военную помощь. Страна ограничится гуманитарной поддержкой. Это было частью его предвыборной кампании, благодаря чему Фицо одержал победу на парламентских выборах .

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