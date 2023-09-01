Фитнес-тренеру Заволоке, публично оскорблявшему военных в Полтаве, избрали меру пресечения

Об этом информирует Общественное .

1 сентября дело было рассмотрено на заседании в Октябрьском райсуде Полтавы. По данным следствия, Роман Заволока обижал и унижал военных в центре города, а также плюнул на одного из них.

Его подозревают по двум статьям - оскорбление чести и достоинства военнослужащего, изготовление и распространение материалов, содержащих оскорбление военного, а также угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Ему грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Мужчине назначена мера пресечения в виде содержания под стражей 60 дней. Решение принял судья Октябрьского райсуда Анатолий Савченко.

"Я ненавижу страну-агрессора, которая начала эту войну. И я всеми силами пытаюсь свести неправомерные действия людей во власти коррупционных, берущих с войны пострадавших парней, получивших ранения, контузии. И вместо того, чтобы сделать им выплату и посадить дома они ставят их патрулировать улицы и вручать людям повестки, понимая, что люди будут реагировать на это агрессивно", - сказал во время заседания Роман Заволока.

Фото: Общественное

Сообщается, что защитница Заволоки не назвала свою фамилию и не показала лицо, но просила назначить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Что известно об инциденте в Полтаве

Напомним, 29 августа задержали блогера и фитнес-тренера Романа Заволоку, публично оскорблявшего военных - однажды он даже плюнул в бойца ВСУ. СБУ отмечает, что Заволока - "горячий сторонник кремлевских нарративов о войне в Украине".

Правоохранители сообщили о случае, когда находясь в центре города, фигурант начал провоцировать и нецензурно оскорблять чиновников местного военкомата. Во время инцидента он безосновательно обвинил украинских защитников в том, что они якобы виновны в решении войны РФ против Украины и "убивают людей за деньги".

По данным следствия, провокатор фиксировал свои преступные действия на камеру, затем снятое видео с "комментариями" он выложил на своей странице в Инстаграмме.

После последнего наиболее резонансного случая мужчина пытался скрываться от правосудия, однако стражи порядка задержали его.