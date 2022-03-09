Fitch обвалил кредитный рейтинг России с В до С: в агентстве уверены, что РФ ждет дефолт

Об этом сообщает официальный сайт Fitch .



"Рейтинг "C" демонстрирует мнение, что дефолт неизбежен", – говорится в сообщении Fitch.



В агентстве также предостерегают, что дальнейшее ужесточение санкций и ограничение торговли энергоносителями увеличивают вероятность политического ответа России. Прогнозируется, что РФ может не выплачивать суверенные долговые обязательства.

8 марта аналитики Morgan Stanley назвали дефолт наиболее вероятным сценарием для России.

Напомним, ранее другой банковский холдинг JPMorgan заявил, что дефолт России неизбежен . По словам аналитиков JP Morgan, первой критической датой является 16 марта, когда должно быть выплачено два купона по облигациям. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb