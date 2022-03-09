Fitch обвалил кредитный рейтинг России с В до С: в агентстве уверены, что РФ ждет дефолт
Авторитетное рейтинговое агентство Fitch обвалило кредитный рейтинг России с В до С
Об этом сообщает официальный сайт Fitch .
"Рейтинг "C" демонстрирует мнение, что дефолт неизбежен", – говорится в сообщении Fitch.
В агентстве также предостерегают, что дальнейшее ужесточение санкций и ограничение торговли энергоносителями увеличивают вероятность политического ответа России. Прогнозируется, что РФ может не выплачивать суверенные долговые обязательства.
- 8 марта аналитики Morgan Stanley назвали дефолт наиболее вероятным сценарием для России.
- Напомним, ранее другой банковский холдинг JPMorgan заявил, что дефолт России неизбежен . По словам аналитиков JP Morgan, первой критической датой является 16 марта, когда должно быть выплачено два купона по облигациям.
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