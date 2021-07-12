Фискальная служба провела проверки на АЗС сети Glusco

Об этом пресс-служба ГФС сообщила в Facebook.



Согласно сообщению, ГФС провела следственные действия на 106 АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины. По результатам осмотра правоохранители зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен.



В пресс-службе отметили, что любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом.

Напомним, 11 марта СБУ провела более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления компании, которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Сеть АЗС Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году купил международный трейдер Proton Energy Group SA. На сегодня сеть насчитывает 126 АЗС и шесть нефтебаз.