Фискальная служба провела проверки на АЗС сети Glusco
Государственная фискальная служба провела проверки на автозаправочных станциях (АЗС) сети Glusco
Об этом пресс-служба ГФС сообщила в Facebook.
Согласно сообщению, ГФС провела следственные действия на 106 АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины. По результатам осмотра правоохранители зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен.
В пресс-службе отметили, что любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом.
- Напомним, 11 марта СБУ провела более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления компании, которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
- Сеть АЗС Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году купил международный трейдер Proton Energy Group SA. На сегодня сеть насчитывает 126 АЗС и шесть нефтебаз.
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