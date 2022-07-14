Об этом говорится в заявлении Group DF.

"В связи с публикацией в некоторых пропагандистских СМИ информации о планах оккупантов возобновить деятельность Северодонецкого "Азота", пресс-служба Group DF заявляет: в настоящее время холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, потерял контроль над Северодонецким "Азотом". Все заявления о скором запуске завода необоснованны и распространяются представителями оккупационных властей Северодонецка при поддержке пропагандистов. Оборудование основных и вспомогательных цехов получило серьезные повреждения из-за ведения открытых боевых действий на территории завода",– говорится в сообщении.



Согласно сообщению, в результате обстрелов повреждены оба цеха аммиака 1-А (разбит печь первичного реформинга, повреждены реакционные трубы) и 1-Б (поврежден пусковой котел, вакуум-вытяжка системы конденсации отделения компрессии), цех азотной кислоты (разрушено здание цеха, эстакады , пожаром повреждено помещение ЦПУ, разрушены контроллерное управление технологическим процессом, маслосистема компрессора ГТТ-3М).



"Пострадала практически вся инфраструктура предприятия... Самое болезненное для предприятия - полное разрушение системы электроснабжения "Азота". Завод не может получать электроэнергию ни от "Луганского энергетического объединения" (повреждены опоры и силовые трансформаторы в пунктах Лисичанская-110, Юбилейная, Счастье" ), ни от подстанции Кременская 500 кВ (станция разбита)», – говорится в сообщении.

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Разрушение системы очистки сточных вод "Азота" (цех водоснабжения) нанесло значительный ущерб Северодонецку. До войны предприятие обеспечивало очистку 100% сточных вод города. Для оценки масштабов разрушений и ущерба необходимо провести технический аудит. Сейчас это невозможно, поскольку Group DF не контролирует завод, а большинство персонала эвакуированы.



"Считаем недопустимой ситуацию, когда оккупанты осознанно подвергают опасности людей, заставляя их выходить на предприятие. Попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона. Масштабные разрушения на заводе не совместимы с его безопасной деятельностью", – говорится в заявлении.

14 июля министр юстиции заявил , что Ахметов больше не олигарх.

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