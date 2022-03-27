Фирташ проиграл очередной суд – его могут выдать США уже 30 марта

Об этом сообщает DW, со ссылкой на пресс-службу суда, информирует Еспресо.TV

По информации издания, решение было принято еще 16 марта. До 30 марта у Фирташа есть время подать апелляцию. Если же не сделает этого, то уже 30 марта его могут отправить в США.

Судебная тяжба вокруг экстрадиции Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты длится уже восемь лет. Весной 2014 года бизнесмен был арестован в Вене по запросу США. До 2019 года Фирташ прошел все инстанции, потерпев неудачу. После этого министр юстиции Австрии разрешил экстрадицию. Однако адвокаты украинца подали ходатайство о повторном рассмотрении дела, завалив суд сотнями томов материалов, которые должны были доказать "политический" подтекст правового преследования Фирташа в США.

Отметим, что вскоре после начала масштабной российской агрессии австрийские адвокаты Дмитрия Фирташа заявили, что украинский бизнесмен будет просить у суда разрешения поехать в Украину, несмотря на подписку о невыезде, чтобы "защищать свою Родину". Впрочем, как отметили в пресс-службе Земельного суда Вены, Фирташ с таким ходатайством официально так и не обратился.

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