Фирташ получил подозрение от СБУ и БЭБ, у руководителей его фирм продолжаются обыски, - СМИ
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности объявили подозрение бизнесмену Дмитрию Фирташу
Об этом сообщают Украинская правда , LIGA.net , РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Информируется, что 15 мая стражи порядка вручают подозрения самому Фирташу и 8 топ-менеджерам его компаний. С утра проходят обыски у руководителей фирм олигарха ("РГК", "Есть энергия") и облгазов.
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Также по данным источников, стражи порядка разоблачили схему, по которой подконтрольные Фирташу структуры покупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30% от объемов.
Отмечается, что искусственный дефицит покрывался за счет государственного газа, а деньги оседали в карманах Фирташа. По предварительным данным, за семь лет такая схема нанесла ущерб бюджету страны на 18 млрд. гривен.
Справка
В марте 2023 года сотрудники СБУ и БЭБ проводили обыски в офисах газораспределительных компаний, входящих в группу РХК Дмитрия Фирташа.
Бюро экономической безопасности сообщало , что работники ведомства по оперативному сопровождению СБУ расследуют преступную схему манипуляций на газораспределительных предприятиях.
- 14 июля Фирташ заявил , что потерял контроль над северодонецким "Азотом".
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