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Главная война с Россией Фирташ написал статью, в которой призвал Украину отказаться от членства в НАТО

Фирташ написал статью, в которой призвал Украину отказаться от членства в НАТО

27 января, 2022 четверг
21:37
война с Россией Фирташ

Находящийся под санкциями СНБО олигарх Дмитрий Фирташ написал статью с призывом к Украине отказаться от стремления к членству в НАТО

Статью опубликовал его адвокат Ленни Дэвис.

"Мой вопрос сегодня таков: почему Украина должна быть вынуждена выбирать между Анти-Россией и членством в НАТО или пророссийской ориентацией и Анти-НАТО? Почему мы не можем быть нейтральными - "Швейцарией Евразии"?" - говорится в статье Фирташа.

По мнению олигарха, "Америка, Европа и Россия могут извлечь выгоду из нейтральной Украины как экономические и торговые партнеры".

"Лучший способ покончить с нынешним кризисом - когда все согласятся уважать украинский нейтралитет и наш суверенитет", - считает олигарх.

Издание Kyiv Post сообщило, что Фирташ предлагал им опубликовать эту статью. Издание назвало материал "красноречивейшим перефразированием основного месседжа России", который распространяется на фоне возможного российского вторжения.

По мнению журналистов, олигарх фактически продвигает требование президента России Владимира Путина о том, чтобы Украина перестала ориентироваться на Запад и была в российской сфере влияния.

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олигархи
нейтралитет
НАТО
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