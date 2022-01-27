Фирташ написал статью, в которой призвал Украину отказаться от членства в НАТО

Статью опубликовал его адвокат Ленни Дэвис.



"Мой вопрос сегодня таков: почему Украина должна быть вынуждена выбирать между Анти-Россией и членством в НАТО или пророссийской ориентацией и Анти-НАТО? Почему мы не можем быть нейтральными - "Швейцарией Евразии"?" - говорится в статье Фирташа.



По мнению олигарха, "Америка, Европа и Россия могут извлечь выгоду из нейтральной Украины как экономические и торговые партнеры".



"Лучший способ покончить с нынешним кризисом - когда все согласятся уважать украинский нейтралитет и наш суверенитет", - считает олигарх.

Издание Kyiv Post сообщило, что Фирташ предлагал им опубликовать эту статью. Издание назвало материал "красноречивейшим перефразированием основного месседжа России", который распространяется на фоне возможного российского вторжения.

По мнению журналистов, олигарх фактически продвигает требование президента России Владимира Путина о том, чтобы Украина перестала ориентироваться на Запад и была в российской сфере влияния.

Напомним, 18 июня СНБО ввел санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

24 июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.