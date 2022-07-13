Фирташ, Коломойский и Пинчук не откажутся от своих медиагрупп, - Княжицкий
Народный депутат Николай Княжицкий считает, что олигархи Фирташ, Коломойский и Пинчук не откажутся от своих медиагрупп, как это сделал Ринат Ахметов
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Думаю, что Фирташ, Коломойский и Пинчук не откажутся от своих медиагрупп. По крайней мере, информации об этом нет. Хотя очевидно, что влияние сейчас осуществляется не только через телевизионные каналы, но и через интернет контент. Ситуация меняется и люди получают информацию не только через телевизионные каналы", - объяснил Княжицкий.
Нардеп добавил, что украинское общество теряет внешний плюрализм.
"Проблема заключается в том, что мы теряем то, что называется внешним плюрализмом. Внутренний плюрализм - это когда на одном канале представлены разные точки зрения, а внешний, когда есть много разных владельцев и власть ими не монополизирована. Меня больше пугает то, чтобы мы не превратились в Россию, где в одном центре решается, что всем каналам показывать", – добавил он.
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Инвестиционная компания Рината Ахметова выходит из медиабизнеса. "Медиа Группа Украина" передаст государству лицензии телеканалов и печатных медиа, деятельность онлайн-медиа будет прекращена. Ахметов отметил, что такое решение продиктовано вступлением в силу закона об олигархах.
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Холдинг Рината Ахметова System Capital Management начал процедуру аннулирования всех государственных лицензий на вещание и провайдера программной услуги, которые имела Медиа Группа Украина.
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