Фирму из Киевщины подозревают в неуплате налогов на 17 млн грн при перепродаже газа
Чиновники предприятия в 2018 году реализовали преступную схему, используя реквизиты другого субъекта хозяйствования при ввозе на таможенную территорию Украины более 19 тысяч кубометров природного газа
Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины.
Следственное управление расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины задокументировали противоправную деятельность руководителя и должностных лиц предприятия.
"На основании собранных доказательств директору предприятия, являющегося депутатом одного из поселковых советов Полтавской области, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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Продолжается досудебное расследование, готовятся материалы для объявления о подозрении другим фигурантам уголовного производства.
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