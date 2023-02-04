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Фирму из Киевщины подозревают в неуплате налогов на 17 млн грн при перепродаже газа

4 февраля, 2023 суббота
15:14
Криминал

Чиновники предприятия в 2018 году реализовали преступную схему, используя реквизиты другого субъекта хозяйствования при ввозе на таможенную территорию Украины более 19 тысяч кубометров природного газа

Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины.

Следственное управление расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины задокументировали противоправную деятельность руководителя и должностных лиц предприятия.

"На основании собранных доказательств директору предприятия, являющегося депутатом одного из поселковых советов Полтавской области, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Продолжается досудебное расследование, готовятся материалы для объявления о подозрении другим фигурантам уголовного производства.

  • Напомним, Василий Малюк, глава Службы безопасности Украины, заявил о "глобальном ударе по внутреннему врагу": 1 февраля правоохранители провели ряд обысков у депутатов и бизнесменов.
  • СБУ сообщила топ-менеджеру Полтавского горно-обогатительного комбината о подозрении в неуплате налогов на около 2 млрд грн.
  • Руководство Сумской областной военной администрации разоблачили на хищении денег, выделенных на ликвидацию последствий боевых действий и российских обстрелов.
  • СБУ и БЭБ сообщили о подозрении главному бухгалтеру Укртатнафты, она фигурирует в схеме хищения средств Укрнафты и Укртатнафты на 40 млрд грн.
  • Правоохранители разоблачили директоров двух предприятий, которые разворовали бюджет на питании украинских военных более чем на 119,5 млн гривен.
Общество
Экономика
Киевщина
полиция
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2023, суббота
4 февраля
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