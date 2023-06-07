"Фиорентина" - "Вест Хэм": где и когда смотреть финал Лиги конференций
Сегодня, 7 июня, в финале Лиги конференций итальянская "Фиорентина" сыграет против английского "Вест Хэма"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Финальный поединок пройдет на "Фортуне Арена" в Праге. Стартовый свисток раздастся в 22:00. Транслятором встречи является медиасервис Megogo.
По пути в финал "Фиорентина" прошла в плей-офф португальскую "Брагу" (7:2), турецкий "Сивасспор" (5:1), польский "Лех" (6:4) и швейцарский "Базель" (4:3).
"Вест Хэм" был лучше киприотского "АЭК Ларнака" (6:0), бельгийского "Гента" (5:2) и нидерландского "АЗ Алкмара" (3:1).
Букмекеры считают, что фаворитом матча с небольшим отрывом является "Вест Хэм" – 2,79. Однако шансы почти равны, на выигрыш "Фиорентины" котировки – 2,83. Ничью в основное время оценивают в – 3,25.
В прошлом сезоне Лигу конференций выиграла итальянская "Рома".
Лига конференций
Финал
7 июня
"Фиорентина" (Италия) - "Вест Хэм" (Англия)
Прага, "Фортуна Арена"
Начало – 22:00
Трансляция - Мегого
- В ночь с 31 мая на 1 июня был сыгран финал Лиги Европы, где испанская "Севилья" по пенальти победила итальянскую "Рому".
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