"Фиорентина" - "Вест Хэм": где и когда смотреть финал Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Финальный поединок пройдет на "Фортуне Арена" в Праге. Стартовый свисток раздастся в 22:00. Транслятором встречи является медиасервис Megogo.

По пути в финал "Фиорентина" прошла в плей-офф португальскую "Брагу" (7:2), турецкий "Сивасспор" (5:1), польский "Лех" (6:4) и швейцарский "Базель" (4:3).

"Вест Хэм" был лучше киприотского "АЭК Ларнака" (6:0), бельгийского "Гента" (5:2) и нидерландского "АЗ Алкмара" (3:1).

Букмекеры считают, что фаворитом матча с небольшим отрывом является "Вест Хэм" – 2,79. Однако шансы почти равны, на выигрыш "Фиорентины" котировки – 2,83. Ничью в основное время оценивают в – 3,25.

В прошлом сезоне Лигу конференций выиграла итальянская "Рома".

Лига конференций

Финал

7 июня

"Фиорентина" (Италия) - "Вест Хэм" (Англия)

Прага, "Фортуна Арена"

Начало – 22:00

Трансляция - Мегого