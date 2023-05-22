Финский поставщик газа расторг соглашение с российским Газпромом
Финский государственный оптовый поставщик газа Gasum расторг соглашение на покупку природного газа у "Газпром экспорта" через российские трубопроводы
Об этом информирует Reuters .
Отмечают, что в мае 2022 года "Газпром" прекратил поставки природного газа по трубопроводам компании Gasum. Это произошло вследствие спора по поводу платежей. После этого компании начали переговоры по урегулированию вопроса.
Газпром требовал от европейских стран оплату за газ в рублях в связи с санкциями, введенными из-за вторжения РФ в Украину. Финляндия отказалась выполнять это условие. Так, в ноябре прошлого года арбитражная компания постановила, что Gasum не обязан осуществлять оплату в рублях. В то же время, она обязала обе стороны вести переговоры.
"Стороны не смогли урегулировать ситуацию в течение срока, определенного арбитражным судом, и потому Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа", - отметили в заявлении финской компании.
Также в ней подчеркнули, что прекращение касается исключительно трубопроводной поставки.
"Долгосрочный контракт на поставку СПГ, который Gasum заключает с "Газпром экспортом", остается в силе", – отметили в компании.
- 18 мая премьер Дорин Речан заявил, что Молдова отказалась от газа и электричества РФ после прекращения зависимости после начала полномасштабной войны в Украине.
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