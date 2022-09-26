Об этом сообщает Укринформ.

Как отмечает волонтер Дмитрий Флорин, собирающий средства для Украины, это первый "оперный тур" по Финляндии в поддержку Украины.

Финский тенор с началом полномасштабной войны России против Украины отменил все проекты, связанные со страной-агрессором, и начал давать благотворительные концерты в поддержку Украины. Шродерус провел свой самый длинный концертный тур по городам Финляндии. Его цель – поддержка Украины.

В течение месяца он выступил в самых крупных городах Финляндии: Эспоо, Хаменлинна, Лаппеенранта, Турку, Ювяскюля, Хювинкаа, Вантаа.

На последний концерт в финском пригороде Вантаа 24 сентября билеты были распроданы задолго до его начала. Сообщается, что концерты тенора собирают полные залы. Среди других произведений, Петрус Шродерус исполняет песню на украинском языке "Ніч яка місячна", в конце которой становится на одно колено перед залом в знак уважения к украинскому народу.

Все заработанные за концерты деньги Петрус Шродерус направляет на помощь украинским беженцам.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины многие артисты и деятели культуры со всего мира отменили свои выступления в России, прекратили сотрудничество со страной-агрессором и высказались в поддержку Украины

Некоторые другие музыканты поддерживают страну-агрессора. Так, 5 сентября Роджер Уотерс адресовал Елене Зеленской сообщение, в котором призвал к "прекращению бойни" в Украине, в частности, раскритиковав предоставление Западом оружия украинской армии. Уотерс призвал остановить "гражданскую войну на Востоке" и признать "автономию" Донецка и Луганска (очевидно, имея в виду незаконные вооруженные группировки "ЛНР" и "ДНР").

В ответ Зеленская написала в твиттере, что Россия вторглась в Украину и теперь разрушает города и убивает мирных жителей.

В поддержку Украины в Польше отменили концерты соучредителя Pink Floyd Уотерса из-за позиции в отношении войны в Украине

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