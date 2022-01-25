Финские ученые среди существующих на рынке лекарств обнаружили препараты, блокирующие коронавирус
Исследователи из Университета Тампере провели исследование тысячи лекарств, из которых обнаружили два препарата, способных блокировать коронавирусную инфекцию
Об этом сообщает Yle .
"Во время опытов на человеческих клетках было установлено, что комбинация двух препаратов - бафетиниба и производного стауроспорина (UCN-01) - предотвращает воспаление клеток и усиливает действие друг друга", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что комбинация этих препаратов также предотвращает заражение штаммом "Дельта".
Издание передает, что возглавил исследование профессор биоинформатики из Университета Тампере Дарио Греко. Он отметил, что эксперимент объединил множество методов в один способ, который теперь можно применять и для других подобных экспериментов.
"Комплексная стратегия, которую мы разработали в этом исследовании, может применяться и для поиска лекарства от других заболеваний", - заявил Греко.
- Напомним, компании Pfizer и BioNTech объявили о начале клинических испытаний вакцины, направленной на противодействие штамму коронавируса "Омикрон".
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