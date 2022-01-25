Финские ученые среди существующих на рынке лекарств обнаружили препараты, блокирующие коронавирус

Об этом сообщает Yle .

"Во время опытов на человеческих клетках было установлено, что комбинация двух препаратов - бафетиниба и производного стауроспорина (UCN-01) - предотвращает воспаление клеток и усиливает действие друг друга", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что комбинация этих препаратов также предотвращает заражение штаммом "Дельта".



Издание передает, что возглавил исследование профессор биоинформатики из Университета Тампере Дарио Греко. Он отметил, что эксперимент объединил множество методов в один способ, который теперь можно применять и для других подобных экспериментов.

"Комплексная стратегия, которую мы разработали в этом исследовании, может применяться и для поиска лекарства от других заболеваний", - заявил Греко.

Напомним, компании Pfizer и BioNTech объявили о начале клинических испытаний вакцины, направленной на противодействие штамму коронавируса "Омикрон".



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