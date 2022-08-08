Финские специалисты будут обучать украинских военных в Великобритании

Об этом сообщили в минобороны Финляндии.

"Обучение проводит Великобритания, которая обратилась к странам-партнерам за поддержкой в реализации обучения. По данным Великобритании, цель – научить базовым военным навыкам около 10 тысяч украинских добровольцев, обучение состоится в этом году", – говорится в сообщении.

Напомним, правительство Швеции направит в Великобританию военных инструкторов для проведения базовой военной подготовки украинцев.

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