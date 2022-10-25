Финские сейсмологи снова зафиксировали взрывы вблизи Северных потоков

Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat.

Уточняется, что это произошло 20 и 21 октября рядом с российскими Приморском и Выборгом. Еще один взрыв был зарегистрирован в пятницу примерно в этом же районе в том же промежутке времени.

По данным автоматической системы измерений Института сейсмологии Хельсинского университета это взрывы или обрушение.

"Они были обнаружены и идентифицированы. Это взрывные сигналы. По крайней мере, это не землетрясения", - пояснил сейсмолог Яри Кортстрем.

Сеть сейсмических станций Хельсинского университета автоматически измеряет сейсмические события в Финляндии и ее окрестностях. Система обнаруживает даже очень малые взрывы.

Причины последних взрывов обсуждаются. Кортстрем говорит, что в самых невинных случаях взрывы происходят из-за углубления или дноуглубления судоходного канала. Он говорит, что такие взрывы были зафиксированы и перед Вуосаари, например при углублении судоходного канала порта. Другой возможностью могут быть военные учения, когда, например, были взорваны глубинные бомбы или мины.

Отметим, что финские измерительные станции также зафиксировали взрывы вблизи труб "Северных потоков" в конце сентября. Обе ветви "Северных потоков" также проходят через Финский залив, вблизи места последних взрывов.

26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления

Впоследствии стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте.

5 октября спикер Путина заявил: Россия надеется , что ее привлекут к расследованию взрывов на "Северных потоках". Хотя до сих пор ее никто даже не собирался привлекать к этому.

Первые выводы инспекции Швеции, проведённой в месте прорыва труб "Северных потоков", укрепили версию диверсии.

В Германии склоняются к российскому следу диверсий на "Северных потоках", а шведы впервые обнародовали фото и видео поврежденного участка. После месяца подготовки немецкие ученые начинают исследовать причины пробоин на газопроводе "Северный поток-1" с помощью дронов и работа.

В Дании причиной утечек в "Северных потоках" назвали "хорошо спланированные мощные взрывы".

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