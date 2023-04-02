Финские правоохранители заморозили активы российского центра науки и культуры в Хельсинки
Из-за санкций ЕС финская служба по взысканию задолженности заморозила финансы российского центра науки и культуры, расположенного в Хельсинки
Об этом сообщает финское издание Kauppelehti .
Отмечается, что активы российского культурного и научного центра в Хельсинки изначально были заморожены банком Nordea, впоследствии финская служба по взысканию задолженности приняла окончательное решение об аресте.
Nordea объявил, что заблокировал счета Российского центра науки и культуры и заморозил деньги.
"До начала агрессии российский Центр науки и культуры сотрудничал с финско-российским обществом, которое в значительной степени финансировалось на средства налогоплательщиков. Российский центр науки и культуры размещался в каменном доме на улице Норденскиельдинката в Хельсинки, с серпом и молотом советского образца на стене" , – утвердили журналисты.
В издании напомнили о сообщении Talouselämä, что российский центр науки и культуры поддерживается российской службой внешней разведки.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым санкциям против РФ: в список на 10 лет попали 273 физических и 380 юридических лиц.
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