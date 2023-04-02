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Финские правоохранители заморозили активы российского центра науки и культуры в Хельсинки

2 апреля, 2023 воскресенье
08:10
Мир

Из-за санкций ЕС финская служба по взысканию задолженности заморозила финансы российского центра науки и культуры, расположенного в Хельсинки

Об этом сообщает финское издание Kauppelehti .

Отмечается, что активы российского культурного и научного центра в Хельсинки изначально были заморожены банком Nordea, впоследствии финская служба по взысканию задолженности приняла окончательное решение об аресте.

Nordea объявил, что заблокировал счета Российского центра науки и культуры и заморозил деньги.

"До начала агрессии российский Центр науки и культуры сотрудничал с финско-российским обществом, которое в значительной степени финансировалось на средства налогоплательщиков. Российский центр науки и культуры размещался в каменном доме на улице Норденскиельдинката в Хельсинки, с серпом и молотом советского образца на стене" , – утвердили журналисты.

В издании напомнили о сообщении Talouselämä, что российский центр науки и культуры поддерживается российской службой внешней разведки.

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Россия
санкции против России
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