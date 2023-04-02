Об этом сообщает финское издание Kauppelehti .

Отмечается, что активы российского культурного и научного центра в Хельсинки изначально были заморожены банком Nordea, впоследствии финская служба по взысканию задолженности приняла окончательное решение об аресте.

Nordea объявил, что заблокировал счета Российского центра науки и культуры и заморозил деньги.



"До начала агрессии российский Центр науки и культуры сотрудничал с финско-российским обществом, которое в значительной степени финансировалось на средства налогоплательщиков. Российский центр науки и культуры размещался в каменном доме на улице Норденскиельдинката в Хельсинки, с серпом и молотом советского образца на стене" , – утвердили журналисты.



В издании напомнили о сообщении Talouselämä, что российский центр науки и культуры поддерживается российской службой внешней разведки.