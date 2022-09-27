Финские пограничники инициировали строительство забора на границе с Россией

Об этом со ссылкой на финские СМИ пишет Politico

Пограничная служба Финляндии инициировала построение физического барьера на границе с Россией из-за "последних изменений в безопасности". Речь идет о массовом желании российских мужчин призывного возраста избежать объявленной Путиным в прошлую среду "долевой мобилизации" и уехать из РФ. В частности, за минувшие выходные границу с Финляндией пересекли около 17 000 россиян. А это на 80 процентов больше, чем за предыдущие.

Как отметил финской прессе начальник пограничной службы Паси Костамоваара, забор должен иметь протяженность от 130 до 260 километров и охватить от 10 до 20 процентов восточной границы Финляндии. Следовательно, это строительство будет стоить стране сотен миллионов евро.

Финны считают, что хотя незаконные пересечения пока не являются "широко распространенным явлением", впрочем, ограничения на пересечение границы либо с российской, либо с финской стороны могут изменить ситуацию. В частности, с начала сентября Финляндия сократила количество туристических виз для россиян на 90%.

Однако в краткосрочной перспективе инициатива строительства такого барьера на финско-российской границе вряд ли что-то изменит. Даже если правительство даст ему зеленый свет, строительство займет два-три года.

Правительство Республики Польша планирует установить в этом году на границе с Калининградской областью электрический забор.

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