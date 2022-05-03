Финская VR Group разрывает контракты на железнодорожные перевозки с российской стороной
Финский государственный железнодорожный оператор VR Group разрывает контракты на железнодорожные перевозки с российской стороной
Об этом компания VR Group сообщает в официальном заявлении.
Полное прекращение движения запланировано на конец года, сейчас идет процесс расторжения договоров.
"По нашим оценкам, к концу лета трафик уменьшится примерно до трети от начального уровня. Мы продолжаем переговоры о скорейшей остановке сообщения", – объясняет и.о. генерального директора VR Group Топи Симола.
VR также решила продать свои филиалы и дочерние компании в России, связанные с грузовыми перевозками. Уже ведутся переговоры о продаже или ликвидации филиалов ContainerTrans Scandinavia (CTS – предоставляет услуги контейнерных перевозок) и Freight One Scandinavia (FOS – логистическая компания), а также о продаже российской дочерней компании Finnlog, сдающей вагоны в аренду финским клиентам.
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