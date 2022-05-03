Финская VR Group разрывает контракты на железнодорожные перевозки с российской стороной

Об этом компания VR Group сообщает в официальном заявлении.

Полное прекращение движения запланировано на конец года, сейчас идет процесс расторжения договоров.

"По нашим оценкам, к концу лета трафик уменьшится примерно до трети от начального уровня. Мы продолжаем переговоры о скорейшей остановке сообщения", – объясняет и.о. генерального директора VR Group Топи Симола.

VR также решила продать свои филиалы и дочерние компании в России, связанные с грузовыми перевозками. Уже ведутся переговоры о продаже или ликвидации филиалов ContainerTrans Scandinavia (CTS – предоставляет услуги контейнерных перевозок) и Freight One Scandinavia (FOS – логистическая компания), а также о продаже российской дочерней компании Finnlog, сдающей вагоны в аренду финским клиентам.

Финская компания Fennovoima разорвала контракт с Росатомом на строительство атомной электростанции за 7,5 млрд евро.

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