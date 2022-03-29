Финская сеть Hesburger закрывает свои заведения в РФ и Беларуси

Об этом объявил генеральный директор компании Кари Салмела, сообщает ТАСС.



По его словам, Hesburger планирует к лету закрыть все свои рестораны на территории России и Беларуси.



"Мы очень хорошо понимаем, что наш медленный уход с рынков России и Беларуси вызвал обсуждение. Мы делаем все, чтобы как можно быстрее закрыть наши рестораны в РФ. Наша цель состоит в том, чтобы летом все наши заведения в РФ и Беларуси закрылись", - сообщает Салмела.



Он также подчеркнул, что медленный выход компании с российского рынка вызван учетом интересов местных работников.

Как известно, всего в сети Hesburger 38 ресторанов в России и четыре – в Беларуси.

Напомним, что 8 марта McDonald's закрыл 850 ресторанов в РФ