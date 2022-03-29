Финская сеть Hesburger закрывает свои заведения в РФ и Беларуси
Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger планирует закрыть свои заведения на территориях РФ и Беларуси
Об этом объявил генеральный директор компании Кари Салмела, сообщает ТАСС.
По его словам, Hesburger планирует к лету закрыть все свои рестораны на территории России и Беларуси.
"Мы очень хорошо понимаем, что наш медленный уход с рынков России и Беларуси вызвал обсуждение. Мы делаем все, чтобы как можно быстрее закрыть наши рестораны в РФ. Наша цель состоит в том, чтобы летом все наши заведения в РФ и Беларуси закрылись", - сообщает Салмела.
Он также подчеркнул, что медленный выход компании с российского рынка вызван учетом интересов местных работников.
Как известно, всего в сети Hesburger 38 ресторанов в России и четыре – в Беларуси.
- Напомним, что 8 марта McDonald's закрыл 850 ресторанов в РФ
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