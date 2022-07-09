Об этом сообщается на сайте компании.

Все семь ресторанов Hesburger в Украине были закрыты весной, когда началось военное вторжение РФ.

Четыре ресторана уже начали работу, а остальные три начнут работать позже.

В Hesburger отмечают, что украинцы хотят вернуться к нормальной повседневной жизни, несмотря на войну.

"Решение открыть наши рестораны мы приняли по просьбе менеджеров ресторанов. По словам сотрудников, наши клиенты надеялись, что рестораны откроются", – сказала генеральный директор Hesburger Кари Салмела.

В компании отметили, что не перестали платить зарплату работникам в Украине в течение всего времени, когда рестораны были закрыты.

23 июня СМИ сообщили, что рестораны McDonald's в Украине могут начать открывать с августа. Произойдет это, если будут согласованы вопросы безопасности. Во время воздушных тревог McDonald's не будет работать.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb