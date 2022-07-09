Финская сеть Hesburger возобновляет работу ресторанов в Украине
Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger снова открыла свои четыре заведения в Киеве
Об этом сообщается на сайте компании.
Все семь ресторанов Hesburger в Украине были закрыты весной, когда началось военное вторжение РФ.
Четыре ресторана уже начали работу, а остальные три начнут работать позже.
В Hesburger отмечают, что украинцы хотят вернуться к нормальной повседневной жизни, несмотря на войну.
"Решение открыть наши рестораны мы приняли по просьбе менеджеров ресторанов. По словам сотрудников, наши клиенты надеялись, что рестораны откроются", – сказала генеральный директор Hesburger Кари Салмела.
В компании отметили, что не перестали платить зарплату работникам в Украине в течение всего времени, когда рестораны были закрыты.
- 23 июня СМИ сообщили, что рестораны McDonald's в Украине могут начать открывать с августа. Произойдет это, если будут согласованы вопросы безопасности. Во время воздушных тревог McDonald's не будет работать.
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