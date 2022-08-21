Финская компания будет судиться с Росатомом по строительству АЭС, требующей 2 млрд евро
Финская энергетическая компания Fennovoima намерена начать судебное разбирательство против российского Росатома
Об этом заявил исполнительный директор компании Йоаким Спект.
По его словам, Fennovoima уже обратилась в арбитражный суд с иском. В общей сложности финская компания требует от Росатома около 2 миллиардов евро.
Fennovoima в мае расторгла контракт с российским холдингом на строительство АЭС "Ханхикиви".
В качестве причин компании называет значительные задержки и неспособность россиян завершить проект атомной электростанции.
В Росатоме ранее заявили, что потребуют компенсаций за проект "Ханхикиви", поскольку, по мнению российской стороны, контракт был расторгнут безосновательно.
- 2 мая Финляндия расторгла контракт с Росатомом на строительство АЭС за 7,5 млрд евро. Росатом и Fennovoima подписали контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в 2013 году. Российской госкорпорации принадлежит 34% проекта, еще 66% – финским акционерам: государственным, частным, муниципальным организациям, а также потребителям электроэнергии.
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