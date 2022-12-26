Финская авиакомпания предлагает украинцам скидку в 95% на билеты в Хельсинки
Украинцы смогут выехать со скидкой из Варшавы, Кракова, Будапешта и Праги, но не позднее 28 февраля 2023
Об этом говорится на сайте Finair .
Авиаперевозчик сообщает, что украинцы смогут ездить из стран Шенгенской зоны в Финляндию даже без паспорта, хватит свидетельства о рождении. Для путешествий с животными действуют обычные правила.
Отмечается, что скидка действует на билеты в одну сторону.
- 20 декабря Финляндия объявила о предоставлении одиннадцатой партии военной помощи для Украины, стоимость которой составляет 28,8 млн. евро.
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