Финская авиакомпания дает скидку 95% для украинцев на перелет в Хельсинки
Финская авиакомпания Finnair предоставляет скидку 95% на авиабилеты для украинцев из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки в марте
Об этом сообщает LowcostAvia.
"Финская авиакомпания Finnair объявила о поддержке украинцев и предоставляет скидку 95% на авиабилеты из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки. Приобрести авиабилеты со скидкой можно на официальном сайте авиакомпании при условии использования кода Ukraine95. Предложением можно воспользоваться рейсами в марте ", – говорится в сообщении.
Finnair также сообщила, что поддерживает жертв войны в Украине из-за UNICEF.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное