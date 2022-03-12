Финская авиакомпания дает скидку 95% для украинцев на перелет в Хельсинки

Об этом сообщает LowcostAvia.

"Финская авиакомпания Finnair объявила о поддержке украинцев и предоставляет скидку 95% на авиабилеты из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки. Приобрести авиабилеты со скидкой можно на официальном сайте авиакомпании при условии использования кода Ukraine95. Предложением можно воспользоваться рейсами в марте ", – говорится в сообщении.

Finnair также сообщила, что поддерживает жертв войны в Украине из-за UNICEF.