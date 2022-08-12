Финская Amnesty International потеряла около 400 доноров после отчета, в котором организация обвиняла ВСУ в подражении гражданских рисков
После опубликования отчета, в котором Amnesty International обвиняла ВСУ в подражении гражданских рисков, финское отделение правозащитной организации потеряло около 400 доноров
Об этом заявил руководитель финского отделения Amnesty International Франк Йоханссон.
"Это была огромная ошибка в плане коммуникации, которая привела к потере доверия к работе, проведённой Amnesty", - сказал он.
По его словам, в отчете о ВСУ якобы не было достаточного контекста, и в нем недостаточно четко говорилось, что организация осуждает военные действия России.
Позже в отставку после отчета об украинских военных подали 80 членов норвежского филиала Amnesty International. 60 человек заявили об увольнении в знак протеста против организации, а остальные 20 - не объяснили причину отставки.
- 4 августа международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила , что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
- 7 августа организация Amnesty International извинилась за "страдание и гнев", которые вызвал ее отчет с обвинением украинских военных в создании опасности для гражданских, однако пересматривать свою оценку действий ВСУ не собирается. Заместитель главы МИД Польши Пшидач подчеркнул , что отчет Amnesty International свидетельствует о сильном влиянии РФ на организацию.
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