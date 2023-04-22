Финнов стали допрашивать на российской границе

Об этом пишет Yle.

Изданию известно о допросах по меньшей мере четырех финнов на границе с Российской Федерацией. Журналисты пообщались с двумя из них.

Мужчин допрашивали о возможных связях с финской армией, а также россияне хотели выяснить данные мобильных телефонов, спрашивали, какие у финнов контакты с Россией и что они делают, когда посещают РФ.

"Спрашивали о военных вещах, таких как звание, место службы в армии и есть ли у меня знакомые в финской армии", - отметил один из собеседников.

По данным Yle, допросы начались после вступления Финляндии в НАТО.