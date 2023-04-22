Финнов стали допрашивать на российской границе
После вступления Финляндии в НАТО россияне начали допрашивать финнов на границе страны с РФ: пограничники страны-агрессора стремятся найти связи с финской армией
Об этом пишет Yle.
Изданию известно о допросах по меньшей мере четырех финнов на границе с Российской Федерацией. Журналисты пообщались с двумя из них.
Мужчин допрашивали о возможных связях с финской армией, а также россияне хотели выяснить данные мобильных телефонов, спрашивали, какие у финнов контакты с Россией и что они делают, когда посещают РФ.
"Спрашивали о военных вещах, таких как звание, место службы в армии и есть ли у меня знакомые в финской армии", - отметил один из собеседников.
По данным Yle, допросы начались после вступления Финляндии в НАТО.
- Напомним, после вступления Финляндии в НАТО 4 апреля и подготовки Швеции к соответствующему шагу, армия Российской Федерации начала отработку защиты северо-западных границ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное