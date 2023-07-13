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OPINION

Финляндизация Украины продолжается

Сергей Фурса
13 июля, 2023 четверг
14:05
Мнение

Государства НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины, что значительно упростит присоединение Украины к НАТО после войны

И это плюс. Это действительно лучшее, что мы могли бы получить сейчас. Просто если исходить из реалий, а не из желаний и магического мышления.

Так что финляндизация Украины продолжается. И, кажется, можно было бы поставить себе плюсик и двигаться дальше.

Но по Украине гуляет измена. Очень странный нарратив, активно распространяемый. И непонятно, то ли россияне продвигают демотивирующие тезисы, или у украинцев у самих ума хватило.

Так вот, активно продвигается тезис, что это очень плохое решение, ведь сейчас Путин точно никогда не согласится завершить войну, потому что не хочет видеть Украину в НАТО. Тезис очень манипулятивный и, кажется, это видно сразу. Но так только кажется. И нужно объяснять.

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Люди, которые продвигают эти тезисы, наверняка не задавали себе вопроса: какое решение должно принять НАТО, исходя из этой логики? Чтобы это способствовало завершению войны?

И прошу, не предлагайте версию о присоединении Украины к НАТО прямо сейчас. Это невозможно. Никто не будет покупать билет на Третью мировую. Никто не хочет эскалировать и вступать в войну с Россией. По крайней мере, политики. Может, американские генералы и мечтают за 3 дня сейчас уничтожить всю оставшуюся мощь российской армии, однако политики никогда не будут играть с риском ядерной войны. Нам это может нравиться или не нравиться, но это факт. И это об ответственности.

То есть у вас на столе этого решения нет. Что предлагают адепты неожиданной измены? Что должно приблизить завершение войны? Кажется, что согласно им НАТО должен заявить, что никогда не возьмет Украину к себе. И тогда Путину не будет смысла затягивать войну. И тогда он сразу ее завершит.

Вы это серьезно? Вы это предлагаете? Кто-то на это надеется? Кто верит в такой сценарий? Кто-то думает, что это подействует на Путина как успокаивающее, а не станет для него проявлением слабости?

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А если нет, то при чем эти тезисы? К чему привязывать войну России против Украины к вступлению в НАТО? Путин будет воевать, пока будет иметь возможность воевать. И война закончится только тогда, когда он поймет, что для его личного выживания война более угрожающая, чем мир. Все. Вступление или не вступление после войны Украины в НАТО здесь не играет никакой роли. Этот факт не добавляет ничего нового в уравнение Путина.

Запад истощает Путина и Россию, и чем дольше будет продолжаться война, тем хрупче будет ситуация в России. И потому продолжать войну на минималках, которая минимально влияет на Украину и сильно бьет по экономике России и власти Путина, никто не будет. Вступление Украины в НАТО не является главным смыслом жизни Путина, не определяет поведение российского диктатора.

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Но ключевое здесь, что манипуляцией является факт привязки завершения войны к решению по НАТО. Это решение имеет символическое значение. И это важно. В том числе и для нашей евроинтеграции. И то, как россияне активно дискредитируют такой шаг, еще раз свидетельствует, что он очень неприятный для них.

И в заключение. НАТО – это повод, а не причина. Финляндия вступила в НАТО и Путин не умер. Так что и вступление Украины в НАТО не активирует никаких тайных кнопок уничтожения России. Путин напал на Украину, потому что хотел восстановить империю и захватить Украину. Вот и все. И использовал повод расширения НАТО. Который никогда не был настоящей причиной. А значит, и не будет.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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