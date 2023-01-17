Финляндия заявила о готовности участвовать в коалиции стран, которые передадут Украине танки Leopard
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто надеется, что решение о поставке Украине танков Leopard будет принято. Его страна готова участвовать в поставках
Об этом он сказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает Reuters.
"Сейчас мы ведем интенсивные дискуссии по поводу того, что еще мы можем сделать как Европейский Союз, Северные страны, чтобы помочь Украине", — сказал Пекка Хаависто.
"Продолжается дискуссия по танкам Leopard. Я надеюсь, что это решение будет принято, и Финляндия бесспорно готова сыграть свою роль в этой поддержке", - добавил он.
Во вторник союзники Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы он разрешил поставки немецких танков Leopard в Украину перед чрезвычайной встречей министров обороны в пятницу.
- Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО последуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.
- Германия может принять решение о передаче Украине "леопардов" уже на этой неделе.
- Ранее Финляндия говорила, что может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.
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