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Финляндия заявила о готовности участвовать в коалиции стран, которые передадут Украине танки Leopard

17 января, 2023 вторник
12:51
Мир

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто надеется, что решение о поставке Украине танков Leopard будет принято. Его страна готова участвовать в поставках

Об этом он сказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает Reuters.

"Сейчас мы ведем интенсивные дискуссии по поводу того, что еще мы можем сделать как Европейский Союз, Северные страны, чтобы помочь Украине", — сказал Пекка Хаависто.

"Продолжается дискуссия по танкам Leopard. Я надеюсь, что это решение будет принято, и Финляндия бесспорно готова сыграть свою роль в этой поддержке", - добавил он.

Во вторник союзники Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы он разрешил поставки немецких танков Leopard в Украину перед чрезвычайной встречей министров обороны в пятницу.

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