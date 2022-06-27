Финляндия запретила экспорт крепкого алкоголя в Россию
Ограничение страна ввела в рамках санкций Европейского Союза против России
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на заявление таможенной службы Финляндии для издания Yle .
"Сейчас эти санкции применяются к товарной позиции 2208 "Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80%; спиртные напитки, ликеры и другие алкогольные напитки", – сообщил старший инспектор Яркко Кескинен.
По его данным, к этой категории относятся водка, джин и виски. При этом под ограничения не попадают слабоалкогольные напитки, такие как пиво, сидр и вино.
В статье 3 регламента Совета ЕС 2022/879 отмечается, что под запрет вывоза из России попадают "товары, которые приносят значительный доход" и могут способствовать "дестабилизационным действиям" России на территории Украины.
Кескинен отметил, что регламент не предусматривает никаких исключений. Это означает, что кроме всего, под запрет попадает и перевозка алкоголя для личного пользования.
Поэтому запрет распространяется на весь импорт – частный и коммерческий. К примеру, напитки, приобретенные у duty-free на границе, также запрещено провозить.
- Начальник обороны Финляндии Тимо Кивинен сообщил , что страна десятилетиями готовилась к возможному российскому нападению и будет оказывать жесткое сопротивление, если оно произойдет.
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