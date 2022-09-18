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Финляндия заметила, как РФ забирает на войну с Украиной системы ПВО из-под Петербурга

18 сентября, 2022 воскресенье
18:18
война с Россией

Как свидетельствуют спутниковые изображения, Россия перемещает большое количество зенитных ракет в сторону Украины, в том числе из Санкт-Петербурга – одного из важнейших районов для российской противовоздушной обороны

Об этом сообщило финляндское общественное вещание YLE.

Спутниковые изображения указывают на то, что мобильные огневые платформы и ракеты пропали летом с базы в районе Зеленогорска на Карельском перешейке, к юго-западу от Санкт-Петербурга.

О передаче оборудования ранее публично не сообщалось ни в России, ни в западных странах. Однако известно, что Санкт-Петербург – это второй по значению город России и потому был окружен защитным кольцом из 14 зенитно-ракетных баз. Сейчас несколько из них пустуют.

"Согласно снимкам, четыре зенитные базы опустошили от оборудования", - сообщил изданию военный эксперт, майор в отставке Марко Эклунд.

Эклунд, наблюдающий за российскими вооруженными силами более 20 лет, проанализировал спутниковые изображения по просьбе Yle. На этой карте показаны зенитно-ракетные батареи вокруг Санкт-Петербурга, расположенные в 170 км от финской границы.

Кроме полностью опустевших баз, зенитно-ракетная техника летом была перемещена с других баз вокруг Санкт-Петербурга, скорее всего, в сторону Украины. По словам Эклунда, передача техники вряд ли существенно ослабила Санкт-Петербургское ПВО, поскольку изъятое вооружение является его старейшей частью, поэтому России оно может больше не понадобиться для оборонных целей. В войне же с Украиной даже старые зенитные ракеты еще имеют применение, поскольку России не хватает на фронте современного высокоточного оружия.

Издание получило большинство спутниковых изображений от коммерческих операторов, дополнив их изображениями из Google Earth Pro. Эти изображения получены в августе и сентябре. Наиболее очевидные изменения можно увидеть юго-западнее Санкт-Петербурга, в направлении Эстонии.

На двух изображениях ниже видно, что с ракетной батареи у села Керстово сняты все ракетные платформы. На первом изображении в правом верхнем углу виден ряд из 12 из них. Первое фото датировано 2021 годом, последнее – началом сентября 2022 года.

Можно заметить, что из четырех батарей полка на месте остались всего две. К тому же, снимки, полученные Yle, показывают, что около 25 контейнеров с ракетами, возможно, содержавшими 100 ракет, были изъяты с одной из оставшихся двух батарей.

  • По состоянию на 27 августа было известно, что Россия возвращает свои находившиеся в Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Их могут использовать в войне против Украины.

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