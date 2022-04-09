Финляндия закрыла въезд для грузовиков из РФ и Белоруссии
Финляндия с 9 апреля запретила въезд на свою территорию российских и белорусских грузовиков
Об этом сообщает Yle .
Таким образом, Финляндия присоединилась к пятому пакету санкций ЕС против России.
По словам директора департамента принудительного исполнения финской таможни Сами Ракшита, запрет начал действовать с 9 апреля.
"Я предполагаю, что поскольку изменения происходят быстро, будет много транспорта, который не успеет получить информацию до прибытия на границу. Многие грузовики, которые приедут в границу сегодня развернут назад", - сказал Ракшит.
Он отметил, что около 90% трансграничных грузовых перевозок в Финляндии осуществляют российские компании. В таможне ожидают, что транспортные перевозки в стране вообще остановятся, поскольку РФ ответит запретом на въезд грузовиков из ЕС.
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- 8 апреля Совет Евросоюза утвердил пятый пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.
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