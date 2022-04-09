Финляндия закрыла въезд для грузовиков из РФ и Белоруссии

Об этом сообщает Yle .

Таким образом, Финляндия присоединилась к пятому пакету санкций ЕС против России.

По словам директора департамента принудительного исполнения финской таможни Сами Ракшита, запрет начал действовать с 9 апреля.

"Я предполагаю, что поскольку изменения происходят быстро, будет много транспорта, который не успеет получить информацию до прибытия на границу. Многие грузовики, которые приедут в границу сегодня развернут назад", - сказал Ракшит.

Он отметил, что около 90% трансграничных грузовых перевозок в Финляндии осуществляют российские компании. В таможне ожидают, что транспортные перевозки в стране вообще остановятся, поскольку РФ ответит запретом на въезд грузовиков из ЕС.

5 апреля сообщалось, что Финляндия готова уйти на отказ от российских энергоресурсов.

8 апреля Совет Евросоюза утвердил пятый пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.

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