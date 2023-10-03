Финляндия закрыла одно из своих крупнейших генконсульств в РФ
Финляндия закрыла свое генеральное консульство в Санкт-Петербурге, поскольку РФ отозвала соответствующую лицензию: оно было одним из крупнейших в финской дипломатической сети
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Финляндии.
Лиценцию генерального консульства отозвали с 1 октября 2023 года. Здание, в котором оно располагалось, остается собственностью Финляндии.
Все консульские и въездные вопросы с 1 сентября взяло на себя посольство Финляндии в Москве, в то же время финнам рекомендовали воздержаться от любых поездок в Россию.
В МИД напомнили, что в мае этого года Финляндия также закрыла консульства в Петрозаводске и Мурманске.
- 6 июля стало известно, что РФ закрывает генконсульство Финляндии в Петербурге и высылает девять дипломатов. В МИДе аргументируют свое решение как ответ на политику Финляндии, в частности дискриминацию россиян при выдаче виз и препятствия для деятельности их представительств.
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