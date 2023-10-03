Финляндия закрыла одно из своих крупнейших генконсульств в РФ

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Финляндии.

Лиценцию генерального консульства отозвали с 1 октября 2023 года. Здание, в котором оно располагалось, остается собственностью Финляндии.

Все консульские и въездные вопросы с 1 сентября взяло на себя посольство Финляндии в Москве, в то же время финнам рекомендовали воздержаться от любых поездок в Россию.

В МИД напомнили, что в мае этого года Финляндия также закрыла консульства в Петрозаводске и Мурманске.