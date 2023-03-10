Финляндия выделит Украине 29 млн евро гуманитарной помощи
Финляндия решила предоставить Украине 29 млн. евро гуманитарной помощи. Часть средств будет направлена на Всемирную продовольственную программу и Красный Крест
Об этом говорится в сообщении МИД Финляндии.
В ведомстве привели данные ООН, согласно которым в гуманитарной помощи нуждаются 17,6 млн человек – почти половина населения Украины.
Чтобы поддержать украинцев, Финляндия решила предоставить 15 млн. евро гуманитарной помощи и 14 млн. евро поддержки развития сотрудничества.
"В разгар кризиса люди должны получить еду, приют и лекарства, а дети должны ходить в школу. В то же время мы должны поддержать Украину, чтобы она также могла оправиться после войны", - отметил министр развития сотрудничества и внешней торговли Вилле Скинари.
В МИД уточняют, что:
- 5 млн евро пойдут в Фонд УКГВ Украина Управления ООН по координации гуманитарной помощи, непосредственно поддерживающий продовольственную безопасность, медицинские услуги и размещение в чрезвычайных ситуациях, а также работу местных организаций по оказанию помощи;
- Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Международный комитет Красного Креста (МККК) – через них выделяется помощь в размере 5,4 млн евро;
- часть гуманитарной помощи оказывают финские неправительственные организации. Экстренная помощь доставляется и в Молдову, где много беженцев из Украины;
- Финляндия поддерживает образовательный сектор Украины среди прочего через фонд PEACE. Постоянная поддержка фонда со стороны Финляндии составляет 14 млн. евро.
"Выделенные сейчас 29 миллионов являются частью дополнительного финансирования в размере 70 миллионов евро, предоставленного правительством в 2022 году на поддержку Украины. Кроме общей целевой суммы, на 2023 год выделено 37 миллионов евро на поддержку Украины через сотрудничество в целях развития", - резюмировали в ведомстве. .
- Ранее Финляндия заявила о намерении передать Украине три танка Leopard 2.
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