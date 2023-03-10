Финляндия выделит Украине 29 млн евро гуманитарной помощи

Об этом говорится в сообщении МИД Финляндии.

В ведомстве привели данные ООН, согласно которым в гуманитарной помощи нуждаются 17,6 млн человек – почти половина населения Украины.

Чтобы поддержать украинцев, Финляндия решила предоставить 15 млн. евро гуманитарной помощи и 14 млн. евро поддержки развития сотрудничества.

"В разгар кризиса люди должны получить еду, приют и лекарства, а дети должны ходить в школу. В то же время мы должны поддержать Украину, чтобы она также могла оправиться после войны", - отметил министр развития сотрудничества и внешней торговли Вилле Скинари.

В МИД уточняют, что:

5 млн евро пойдут в Фонд УКГВ Украина Управления ООН по координации гуманитарной помощи, непосредственно поддерживающий продовольственную безопасность, медицинские услуги и размещение в чрезвычайных ситуациях, а также работу местных организаций по оказанию помощи;

Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Международный комитет Красного Креста (МККК) – через них выделяется помощь в размере 5,4 млн евро;

часть гуманитарной помощи оказывают финские неправительственные организации. Экстренная помощь доставляется и в Молдову, где много беженцев из Украины;

Финляндия поддерживает образовательный сектор Украины среди прочего через фонд PEACE. Постоянная поддержка фонда со стороны Финляндии составляет 14 млн. евро.

"Выделенные сейчас 29 миллионов являются частью дополнительного финансирования в размере 70 миллионов евро, предоставленного правительством в 2022 году на поддержку Украины. Кроме общей целевой суммы, на 2023 год выделено 37 миллионов евро на поддержку Украины через сотрудничество в целях развития", - резюмировали в ведомстве. .