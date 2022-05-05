Финляндия выделит для Украины €70 млн и отправит дополнительную военную технику
Финляндия не только выделит 70 миллионов евро на помощь нашей стране, но отправит дополнительную технику для обороны Украины
Об этом информирует информационное агентство Интерфакс-Украина, со ссылкой на премьер-министра Финляндии Санну Марин.
Сегодня, 5 мая, на Международной донорской конференции высокого уровня для Украины в Варшаве премьер-министр Финляндии сообщила о помощи Украине.
"Мы приняли решение о выделении €700 млн, чтобы помочь украинским беженцам в Финляндии. Вдобавок к этому мы сейчас готовим дополнительный вклад, чтобы покрыть текущие потребности и помочь с реконструкцией. Взнос, который требует одобрения парламента, составит около €70 млн. Мы также приняли решение отправить дополнительную военную технику Украине", - заявила Санна Марин.
Это подтверждают и на сайте правительства.
Президент Финляндии направит Украине дополнительную оборонную помощь.
"Финляндия во многом поддерживала Украину, в том числе и оборонной техникой. Украина очень нуждается в дополнительной помощи. Для обеспечения того, чтобы помощь достигла своего места назначения, более подробная информация о содержании, способе доставки или графике помощи не предоставляется", - говорится в сообщении.
- 19 апреля президент Финляндии Саули Нииностио принял решение о направлении в Украину дополнительной военной помощи. Министерство обороны не раскрывает подробностей о содержании помощи, доставке и сроках, чтобы обеспечить прибытие груза.
Фото: gettyimages
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