Финляндия выделит для Украины €70 млн и отправит дополнительную военную технику

Об этом информирует информационное агентство Интерфакс-Украина, со ссылкой на премьер-министра Финляндии Санну Марин.



Сегодня, 5 мая, на Международной донорской конференции высокого уровня для Украины в Варшаве премьер-министр Финляндии сообщила о помощи Украине.



"Мы приняли решение о выделении €700 млн, чтобы помочь украинским беженцам в Финляндии. Вдобавок к этому мы сейчас готовим дополнительный вклад, чтобы покрыть текущие потребности и помочь с реконструкцией. Взнос, который требует одобрения парламента, составит около €70 млн. Мы также приняли решение отправить дополнительную военную технику Украине", - заявила Санна Марин.







Это подтверждают и на сайте правительства.



Президент Финляндии направит Украине дополнительную оборонную помощь.



"Финляндия во многом поддерживала Украину, в том числе и оборонной техникой. Украина очень нуждается в дополнительной помощи. Для обеспечения того, чтобы помощь достигла своего места назначения, более подробная информация о содержании, способе доставки или графике помощи не предоставляется", - говорится в сообщении.

19 апреля президент Финляндии Саули Нииностио принял решение о направлении в Украину дополнительной военной помощи. Министерство обороны не раскрывает подробностей о содержании помощи, доставке и сроках, чтобы обеспечить прибытие груза.

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