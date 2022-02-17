Финляндия выделит €4 млн помощи Украине
Власти Финляндии приняли решение о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере €4 млн
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Финляндии, передает Yle.
"Сумма транша составляет €4 млн, из которых €3 млн предназначены для сотрудничества в области развития и 1 млн евро - для гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Как известно, Финляндия ежегодно оказывает большую поддержку Украине в рамках сотрудничества в области развития, общественного кризисного управления, гуманитарной помощи и разных организаций. Общий объем помощи Финляндии в Украине с 2014 года составляет около €10 млн в год.
- Напомним, что 16 февраля Европейский парламент проголосовал за решение выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
- МИД Эстонии выделит Украине на гуманитарную помощь €351 700 с целью поддержать людей, живущих вблизи восточной границы Украины, и помочь стране подготовиться к возможному миграционному кризису.
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