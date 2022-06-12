Об этом заявил президент Финляндии Саули Нииностио, сообщает ЕН со ссылкой на норвежский телеканал NRK.

"Я скажу, что случай Швеции – это наш случай. Это значит, что мы будем идти дальше вместе", – сказал президент Финляндии.

Он также отметил, что претензии Турции его "удивили".

"Нас удивила позиция Турции, но в международной политике мы должны серьезно относиться к тому, что говорит другая сторона. Так мы будем поступать. Я надеюсь, мы найдем решение, которое всех удовлетворяет", - добавил Нииностио.