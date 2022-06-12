Финляндия вступит в НАТО только вместе со Швецией
Финляндия не планирует вступать в НАТО отдельно от Швеции, если Турция будет блокировать вступление
Об этом заявил президент Финляндии Саули Нииностио, сообщает ЕН со ссылкой на норвежский телеканал NRK.
"Я скажу, что случай Швеции – это наш случай. Это значит, что мы будем идти дальше вместе", – сказал президент Финляндии.
Он также отметил, что претензии Турции его "удивили".
"Нас удивила позиция Турции, но в международной политике мы должны серьезно относиться к тому, что говорит другая сторона. Так мы будем поступать. Я надеюсь, мы найдем решение, которое всех удовлетворяет", - добавил Нииностио.
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО. 7 июня парламент Дании единогласно согласовал вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
- Только Турция блокирует вступление стран в Альянс. Главные условия для снятия блокировки – прекратить поддержку Курдистана и тех, "с кем борется Турция". Турецкие СМИ обнародовали список требований Анкары для разблокирования вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
- Саммит НАТО в Мадриде, который состоится в конце месяца, не является крайним сроком вступления Финляндии и Швеции, переговоры продолжатся после 30 июня.
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