Финляндия возобновила внутренний паспортный контроль из-за предстоящего визита Байдена
Финляндия временно возобновила паспортный контроль на внутренних границах страны в связи с предстоящим визитом президента США Джо Байдена в страну, запланированный на 13 июля
Об этом сообщает Yle.
В следующий четверг в Хельсинки Байден встретится с лидерами пяти скандинавских стран. Поэтому власти Финляндии будут осуществлять проверку удостоверяющих личность документов на государственной границе.
Мероприятие будет действовать с 8 по 15 июля и будет применяться на отдельных пограничных пунктах для воздушного и водного сообщения, а также на сухопутных границах Финляндии со Швецией и Норвегией.
Введение пограничного контроля не повлияет на движение прогулочных судов.
"Временное введение пограничного контроля на внутренних границах не повлияет на право на свободу передвижения, заложенное в Конституции Финляндии", - говорится в сообщении пограничной службы Финляндии.
Согласно Конституции, гражданам Финляндии нельзя отказать во въезде в страну. Однако они должны предоставить документ, удостоверяющий личность, например удостоверение личности или паспорт.
Кроме того, все лица имеют право покинуть страну, если они не подпадают под запрет на въезд или их права на въезд не были ограничены по закону.
Регулярный режим движения через границу Финляндии возобновится после отмены временных мер, которые продлятся до 15 июля.
Внутренние границы – это границы между 27 странами Шенгенского соглашения. В нее входят все страны ЕС, кроме Ирландии, а также Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.
- 9 июля сообщалось, что большая часть жителей Финляндии считает, что присоединение страны к НАТО способствовало повышению их чувства безопасности.
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