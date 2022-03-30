Финляндия возобновила грузовое железнодорожное сообщение с Россией
Финская железнодорожная компания VR Transpoint объявила, что с 30 марта возобновляет грузовые перевозки в РФ
Об этом говорится в заявлении VR Transpoint .
В компании объяснили свое решение разъяснениями от властей Великобритании, о том, что санкции не распространяются на ее контракты, а касаются только ОАО "Российские железные дороги".
"Ранее мы сообщали о приостановлении грузовых перевозок VR Transpoint на восточном направлении 27 марта в связи с британскими санкциями против ОАО "Российские железные дороги". Однако, согласно полученным разъяснениям от властей Великобритании, эти санкции не распространяются на контракты VR Group . Восточные грузовые перевозки VR Transpoint возобновятся в среду, 30 марта", - заявили в компании, являющейся структурой финского железнодорожного оператора VR Group.
VR Transpoint занимается транспортировкой продукции и сырья на экспорт. Объем железнодорожных перевозок VR Transpoint в 2021 году составил 37 млн. тонн. Грузовые перевозки между Финляндией и Россией составляют около трети общего объема финских железнодорожных перевозок.
- 25 марта сообщалось, что национальный железнодорожный оператор Финляндии прекращает сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом .
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