Финляндия возобновила грузовое железнодорожное сообщение с Россией

Об этом говорится в заявлении VR Transpoint .

В компании объяснили свое решение разъяснениями от властей Великобритании, о том, что санкции не распространяются на ее контракты, а касаются только ОАО "Российские железные дороги".

"Ранее мы сообщали о приостановлении грузовых перевозок VR Transpoint на восточном направлении 27 марта в связи с британскими санкциями против ОАО "Российские железные дороги". Однако, согласно полученным разъяснениям от властей Великобритании, эти санкции не распространяются на контракты VR Group . Восточные грузовые перевозки VR Transpoint возобновятся в среду, 30 марта", - заявили в компании, являющейся структурой финского железнодорожного оператора VR Group.

VR Transpoint занимается транспортировкой продукции и сырья на экспорт. Объем железнодорожных перевозок VR Transpoint в 2021 году составил 37 млн. тонн. Грузовые перевозки между Финляндией и Россией составляют около трети общего объема финских железнодорожных перевозок.

25 марта сообщалось, что национальный железнодорожный оператор Финляндии прекращает сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом .

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