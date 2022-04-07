Финляндия в течение нескольких недель уточнит шаги по возможному вступлению в НАТО, - финский министр иностранных дел

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.



Он рассказал, что Финляндия уточняет следующие шаги по возможному решению о членстве в НАТО в ближайшие недели.

Как стало известно из его слов, страны-члены альянса предложили помощь Финляндии в обеспечении безопасности во время процесса подачи заявки и сказали, что, по их оценкам, для одобрения заявки понадобится от четырех месяцев до одного года.



Поддержка долго нейтральной вступления в НАТО Финляндии возросла после того, как соседняя Россия вторглась в Украину.

Напомним, что 3 апреля генсек Столтенберг сообщил о том, что Альянс готов как можно быстрее принять в НАТО Финляндию и Швецию.