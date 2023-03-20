Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Финляндия в шестой раз возглавила мировой рейтинг счастья, Украина улучшила позиции по сравнению с 2022 годом

Финляндия в шестой раз возглавила мировой рейтинг счастья, Украина улучшила позиции по сравнению с 2022 годом

20 мартa, 2023 понедельник
16:12
Мир

Финляндия шестой год подряд занимает первое место в рейтинге самых счастливых стран мира, Украина поднялась против прошлого года с 98-го на 92-е место в рейтинге

Об этом говорится в рейтинге World Happiness Report .

Известно, что для исследования опросили людей более чем в 150 странах. Страны распределяют по уровню счастья на основании средней оценки жизни за три предыдущих года, то есть с 2020 по 2022 год.

Отмечается, что опрос проходил по следующим показателям: ожидаемая продолжительность здоровой жизни, ВВП на душу населения, социальная поддержка, низкий уровень коррупции, щедрость в сообществе, забота о других и свобода принимать ключевые жизненные решения.

Тройку самых счастливых стран мира возглавили: Финляндия, Дания и Исландия. В прошлом году Израиль поднялся на 5 пунктов и занял 4-е место, а Литва заняла 20-е место, поднявшись за последние шесть лет на 32 пункта. Последние места в рейтинге занимает Афганистан (137-е место) и Ливан (136-е место).

Также, по наблюдениям исследователей, общая доброжелательность в мире и уровень счастья выросли на 25% по сравнению с коронавирусным периодом.

Позиции Украины

Нынешний отчет особое внимание также уделил Украине, поднявшейся в прошлом году с 98-го на 92-е место в рейтинге. Профессор Оксфордского университета Ян-Эмманюэль де Неве отметил, что "разрушительные последствия войны очевидны для всех, поэтому мы видим, что благосостояние в Украине испытало настоящий удар".

Также соседние с Украиной страны занимают следующие позиции: Румыния – 24-е место, Словакия – 29-е, Польша – 39-е, Венгрия – 51-е, Молдова – 63-е. А Россия заняла 70-е место.

В то же время, по словам Де Неве, показатели счастья в 2022 году были значительно выше, чем после аннексии Крыма в 2014-м. Так, в 2013 году Украина занимала 87-е место в рейтинге стран мира, но после кризисных событий 2014-го опустилась на 24 позиции и заняла 111-е место.

  • 10 марта стало известно, что Финляндия решила передать Украине 29 млн евро гуманитарной помощи. Часть средств будет направлена на Всемирную продовольственную программу и Красный Крест.
Общество
Украина
Читайте также:
20 мартa, 2023 понедельник
В ЕС отреагировали на ордер МКС на арест Путина
Володимир Путін
19 мартa, 2023 воскресенье
Путин рассказал, почему РФ не начала полномасштабную войну против Украины в 2014 году
Віталій Портников
19 мартa, 2023 воскресенье
Путин обязательно полетит в Таджикистан как страну-участницу Римского устава, чтобы унизить международное право, - Портников
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.28
    Покупка 38.28
    Продажа 39.07
  • EUR
    Покупка 40.24
    Продажа 41.19
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
20 мартa
16:52
БМП Marder уже на пути в Украину, – министр обороны Германии
16:43
PR
Черток
Феликс Черток — предприниматель, инвестирующий в проекты, которые помогают обществу
16:41
Оккупанты принудительно эвакуируют жителей города в Херсонской области для пропагандистских сюжетов
16:40
Эксклюзив
F-16
Пилоты США могут присоединиться к боевым действиям в рядах иностранного легиона, - военный эксперт Свитан
16:39
Присоединяйтесь к Еспресо, Украина победит!
16:39
Путин и Си Цзиньпин встретились в Москве
16:32
Обновлено
Главы МИД Евросоюза утвердили план поставки боеприпасов в Украину
16:25
Вблизи Киева сбили вражеский беспилотник, - КМВА
16:24
В Киеве увеличили время продажи алкоголя в магазинах
16:16
В Херсонской области, подорвавшись на российской мине, погиб 18-летний парень, - ОВА
16:11
Эксклюзив
Ни одной жертвы среди гражданских после "хлопка" в Мариуполе нет, - депутат горсовета Забавин
16:11
Турция прекратила транзит подсанкционных товаров в РФ, - Reuters
16:11
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:08
Эксклюзив
19 марта ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Новой Каховке, - депутат облсовета Хлань
16:06
OPINION
По какому пути пойдет судебная реформа в Украине
15:45
Порошенко
Порошенко с трибуны Верховной Рады поздравил Забродского с будущим назначением: это символ новой украинской Армии
15:41
В Белом доме прокомментировали визит Си Цзиньпина в РФ и призвали лидера Китая поговорить с Зеленским
15:35
Эксклюзив
Российские оккупанты имеют возможность совершать штурмовые действия исключительно по небольшим локациям, - военный эксперт Коваленко
15:34
Великобритания и Украина подписали соглашение о цифровой торговле
15:29
Эксклюзив
Военные РФ на юге дезертируют и не хотят воевать, - военный аналитик Гетьман
15:23
Эксклюзив
Россияне давят на Авдеевку с юга и севера, но платят высокую цену за это, - майор МВД Морозов
15:21
OPINION
Убаюканная ответственность может привести к потере украинских перспектив
15:16
Обновлено
Священники УПЦ (МП) пришли в Офис президента добиваться встречи с Зеленским и заявили, что они – "церковь патриотов"
15:12
Собирал разведданные о новых подразделениях Сил обороны: СБУ задержала в Одессе агента ФСБ
15:11
В МИД РФ обнародовали ряд условий для продления "зернового соглашения" в будущем
14:57
Синоптик Наталья Диденко рассказала, сколько в Украине продержится теплая погода
14:51
В ВСУ подтвердили прогноз британской разведки, что Авдеевка в ближайшее время может стать новым Бахмутом
14:45
Украина отправит в Йемен 30 тыс. тонн пшеницы
14:39
Сборная Украины перед матчем с Англией проведет контрольную игру с клубом АПЛ
14:35
В МИД Украины сказали, чего ожидают от визита Си Цзиньпина в Москву
14:21
Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Забродского
14:18
Верховная Рада поддержала отставку Шкарлета, Рябикина и Федорова с должностей министров
14:14
Эксклюзив
Идеальный вариант для Китая – прекращение огня, во время которого РФ будет готовиться к "решению украинского вопроса", - дипломат Хара
14:05
Эксклюзив
Китай заинтересован в продолжении войны в Украине, но с меньшей интенсивностью, – политолог Кулик
14:04
OPINION
Как привлечь инвестора во время войны и обеспечить его защиту
14:04
С 26 марта в Киеве сменится время комендантского часа
14:01
В РФ возбудили дело против судей МКС в Гааге, выдавших ордер на арест Путина
13:43
Эксклюзив
Сейчас Китай находится на растяжке, – главная консультантка НИСИ Гриценко
13:35
Австралия ввела новые санкции против Ирана из-за поставок дронов РФ
13:32
Прокурор Гааги заявил, что ордер МКС на арест Путина будет действовать до конца его жизни
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV