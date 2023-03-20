Об этом говорится в рейтинге World Happiness Report .

Известно, что для исследования опросили людей более чем в 150 странах. Страны распределяют по уровню счастья на основании средней оценки жизни за три предыдущих года, то есть с 2020 по 2022 год.

Отмечается, что опрос проходил по следующим показателям: ожидаемая продолжительность здоровой жизни, ВВП на душу населения, социальная поддержка, низкий уровень коррупции, щедрость в сообществе, забота о других и свобода принимать ключевые жизненные решения.

Тройку самых счастливых стран мира возглавили: Финляндия, Дания и Исландия. В прошлом году Израиль поднялся на 5 пунктов и занял 4-е место, а Литва заняла 20-е место, поднявшись за последние шесть лет на 32 пункта. Последние места в рейтинге занимает Афганистан (137-е место) и Ливан (136-е место).

Также, по наблюдениям исследователей, общая доброжелательность в мире и уровень счастья выросли на 25% по сравнению с коронавирусным периодом.

Позиции Украины

Нынешний отчет особое внимание также уделил Украине, поднявшейся в прошлом году с 98-го на 92-е место в рейтинге. Профессор Оксфордского университета Ян-Эмманюэль де Неве отметил, что "разрушительные последствия войны очевидны для всех, поэтому мы видим, что благосостояние в Украине испытало настоящий удар".

Также соседние с Украиной страны занимают следующие позиции: Румыния – 24-е место, Словакия – 29-е, Польша – 39-е, Венгрия – 51-е, Молдова – 63-е. А Россия заняла 70-е место.

В то же время, по словам Де Неве, показатели счастья в 2022 году были значительно выше, чем после аннексии Крыма в 2014-м. Так, в 2013 году Украина занимала 87-е место в рейтинге стран мира, но после кризисных событий 2014-го опустилась на 24 позиции и заняла 111-е место.