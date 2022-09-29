Финляндия в ночь на 30 сентября планирует закрыть границу для российских туристов, - СМИ

Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Отмечается, что новые пограничные правила должны вступить в силу уже в ночь на 30 сентября, если правительство не изменит предварительно согласованный график на своем заседании 29 сентября.

По предварительным оценкам, приезд россиян в Финляндию, возможно, уменьшится до половины нынешнего уровня, но оценить эффект сложно, потому что он может быть меньше.

Правительство объявит о решении на пресс-конференции после заседания Правительственного совета впоследствии.

По информации газеты, новая политика напоминает пограничную практику эпохи коронавируса, за исключением того, что ограничения на въезд в страну относятся только к россиянам и основания для отказа во въезде в страну другие.

Хотя граница будет закрыта для россиян, но в страну все еще можно попасть по многим особым причинам. На практике граница закрыта только для туристов.

Как и раньше, россияне смогут совершать визиты по семейным обстоятельствам. Также они смогут въезжать в Финляндию для обучения и выполнения необходимых работ. Среди особых групп – дипломаты. В списке есть и другие основания. За ними в страну могут въехать, например, представители оппозиции.

Ко всем пассажирам будет применяться индивидуальный подход.

В паспорте будет делаться запись об отказе во въезде в страну и, по своему усмотрению, аннулируется виза, если основания ее действия закончились согласно новому регламенту.

Это означает, что визы россиян, приезжающих в Финляндию как туристы, по сути, признаются недействительными. В этом случае путешественник больше не может въехать на территорию ЕС, например со стороны границы другой страны Шенгенской зоны с визой, выданной Финляндией.

Финляндия была единственной страной ЕС, через сухопутную границу которой российские туристы попадали в другие страны Шенгенской зоны. Страны Балтии и Польша заблокировали въезд российских туристов в сентябре.

9 сентября Совет ЕС принял полностью остановить упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября.

13 сентября руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали оформлять туристические визы гражданам России.

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