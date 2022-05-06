Финляндия в марте сократила закупки нефти из РФ на 70%
Финляндия сократила импорт российской нефти на 70% в марте 2022 года, заменив ее закупкой из Норвегии
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные таможни.
"Торговые отношения Финляндии с Россией постепенно рушатся", - отметил главный экономист Danske Bank A/S в Хельсинки Пассе Куоппамаки.
По его словам, рост стоимости импорта будет "временным явлением"
В отчете статистического управления говорится, что в 2021 году Финляндия импортировала 92% природного газа из России. Однако газ составляет всего 5% от источников потребления.
- По данным Bloomberg, ЕС планирует пересмотреть условия введения эмбарго на российскую нефть и разрешить закупки Венгрии и Словакии до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года.
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